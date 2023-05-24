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Evini yakacağını söyledi, polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Evini yakacağını söyledi, polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi Samsun'da evini yakacağını söyleyen bir kişi polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi.

Evini yakacağını söyledi, polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi

SAMSUN - Samsun'da evini yakacağını söyleyen bir kişi polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi.

Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi 344. Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu tahmin edilen ve evde ailesiyle yaşadığı öğrenilen Burak T. (47), ikamet ettiği binanın 7. katının penceresinden bağırarak evini yakacağını söyledi. Akabinde olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin uğraşı sonucunda kişi ikna edildi. Olay yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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