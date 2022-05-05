Evini su basan adam hüngür hüngür ağladı - Haberler

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Evini su basan adam hüngür hüngür ağladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evini su basan adam hüngür hüngür ağladı

Elazığ'da sağanak yağmur sonrası birçok evi ve iş yerini su basarken, evini su basan bir vatandaş hüngür hüngür ağladı.

Elazığ'da sağanak yağmur sonrası birçok evi ve iş yerini su basarken, evini su basan bir vatandaş hüngür hüngür ağladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak ve dolunun ardından dün Elazığ'da birçok ev ve iş yerini su bastı. Sağanak yağış bugün de etkisini sürdürürken, biranda bastıran yağış sonrası yine birçok iş yeri ve evi su bastı. Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde evi sular altında kalan Abdurrahim Karadağ, ailesiyle birlikte kendini dışarı attı. Gördüğü manzara karşısında hüngür hüngür ağlayan Karadağ'ı komşuları teselli etmeye çalıştı.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Bugün sabah saatlerinden itibaren Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde yerel olmak üzere aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ELAZIĞ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Meteoroloji, Karadağ, Elazığ, su, 3. Sayfa, Haberler

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