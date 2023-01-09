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Evini sigara üretim fabrikasına çevirmiş

3. Sayfa Haberleri

Evini sigara üretim fabrikasına çevirmiş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini sigara fabrikasına çeviren şüpheli üretim yaparken suçüstü yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini sigara fabrikasına çeviren şüpheli üretim yaparken suçüstü yakalandı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler Bodrum'un Torba Mahallesi'nde bir evde kaçak sigara imal edildiği bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmaların ardından ekipleri belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. S.K. isimli şüphelinin evini kaçak sigara imalathanesine çevirdiği tespit edilirken, şüpheli polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada 4 adet sanayi tipi sigara sarma makinesi, 6 hava kompresörü, 19 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 369 bin 600 adet bos makaron, bin 112 adet TAPDK bandrolü, 80 kilogram açık tütün, 18 kilogram paket tütün ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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