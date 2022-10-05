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Evini sigara fabrikasına çevirdi

3. Sayfa Haberleri

Evini sigara fabrikasına çevirdi Muğla'nın Fethiye İlçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün ve sigara imalatı ve satışı yapan bir kişi yakalandı.

Evini sigara fabrikasına çevirdi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak tütün ve sigara imalatı ve satışı yapan bir kişi yakalandı.

Fethiye KOM Grup Amirliği Ekipleri tarafından kaçak sigara, kaçak makaron ve tütün satışı yapan şahıslara yönelik istihbarı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.T'nin kaçak makaron ile kaçak tütün ve tütün mamulleri imalat ve satışının yapıldığı tespit edildi. Adrese operasyon düzenleyen KOM ekipleri tarafından ikamette yapılan aramalarda 1 adet elektrikli ve hava kompresör düzenekli sigara basma makinesi, 1 adet elektrik düzenekli sigara basma makinesi, 1 adet 3 motorlu kompresör makinesi, 21 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen boş makaron, 800 adet içi tütün basılı makaron, 7 adet 1 kilogramlık paketlerde olmak üzere 7 kilogram TAPDK bandrolü bulunmayan ve gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen tütün ele geçirldi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili şüpheli A.T gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - 3. Sayfa

Fethiye 3. Sayfa Haberler

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