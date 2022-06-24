Evini kenevir bahçesine çeviren şüpheli yakalandı - Haberler

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Evini kenevir bahçesine çeviren şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evini kenevir bahçesine çeviren şüpheli yakalandı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bir köyde gerçekleştirilen operasyonda saksılar içinde 3 bin 253 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bir köyde gerçekleştirilen operasyonda saksılar içinde 3 bin 253 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığımız ekiplerince müşterek olarak yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen bir şahsın evinde gerçekleştirilen adli aramada 3 bin 253 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilmiş, olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tunceli Kenevir 3. Sayfa Haberler

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