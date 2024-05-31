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Evini ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü

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Edirne'de ev sahibinin ateşe verdiği evden dumanlar yükseldiğini gören mahalleli sokağa döküldü. Ev sahibi yangın mahalline yakın noktada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Evini ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü

EDİRNE - Edirne'de ev sahibinin ateşe verdiği evden dumanlar yükseldiğini gören mahalleli sokağa döküldü.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan T.A, evini ateşe verdikten sonra kaçtı. Kısa sürede büyüyerek evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangını gören vatandaşlar sokağa dökülürken, polis ekipleri vatandaşları güvenlik tedbiri çerçevesinde sokaktan uzaklaştırdı.

Evini ateşe veren ev sahibi yangın mahalline yakın noktada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Herhangi bir yaralananın olmadığı ve mahalleliyi sokağa döken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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