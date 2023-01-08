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Evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

3. Sayfa Haberleri

Evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı Tekirdağ'da evine gittiği ev sahibi arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen şahıs yaralandı.

Evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da evine gittiği ev sahibi arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen şahıs yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Mustafa 1. sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. U.K. isimli arkadaşının evine giden O.K. burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, ev sahibi U.K.'nin bıçaklı saldırısı sonrası kasık bölgesinden yaralanan O.K. kanlar içinde kaldı. Can havliyle sokağa kaçan O.K. yere düşerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Polis aracı kazaya sürüklenmişti

Öte yandan yaralı O.K.'nin yaklaşık 1 hafta önce, Çorlu Hıdırağa Mahallesi'nde dur ikazına uymayan aracın kovalamaca esnasında polis otosunun kaza yapması ve 1 polis memurunun hafif yaralanmasıyla sonuçlanan kaza olayına karıştığı ortaya çıktı. O.K. o günkü ifadesinde sürücünün kendisi olmadığını iddia etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Tayyar - 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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