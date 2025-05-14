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Evine Giderken 3 Ayı ile Karşılaştı

Evine Giderken 3 Ayı ile Karşılaştı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arabasıyla evine giden bir kişi, yolda 3 ayıyla karşılaşarak o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Evine giderken ayılarla karşılaştı

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde arabasıyla evine giden bir kişi, yolda 3 ayıyla karşılaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beypazarı Karaşar Mahallesi'nde evine gitmek için yola çıkan bir vatandaş, yolda 3 tane ayı ile karşılaştı. Ayılara çarpmamak için yavaşlayan vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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