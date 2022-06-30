Evine dolan sel sularından zor kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ankara'yı adeta göle çeviren sağanak yağışın ardından oluşan sel bir binanın zemin katına doldu, evde bulunan yaşlı kadın evin camı kırılarak kurtarıldı.
Ankara'yı adeta göle çeviren sağanak yağışın ardından oluşan sel bir binanın zemin katına doldu, evde bulunan yaşlı kadın evin camı kırılarak kurtarıldı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karaelmas Sokak'ta bulunan bir binanın zemin katında bulunan bir daireye dolmaya başladı. Ev içerisinde bulunan yaşlı kadının imdadına vatandaşlar yetişti. Su dolan dairenin camını kıran vatandaşlar yaşlı kadını boğulmaktan son anda kurtardı.
(Mithat Tibre - İHA)
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa