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Evinden uyuşturucu çıktı tutuklandı

Evinden uyuşturucu çıktı tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E.Y.'nin evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E.Y.'nin evinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde yürütülmekte olan soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcısı ve torbacı diye tabir edilen şahıslara yönelik başlatılan planlı/projeli soruşturmada Orhangazi Mahallesi ve çevresinde hedef E.Y. isimli şahıstan Metamfetamin maddesi temin eden 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Yürütülen soruşturma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen E.Y. isimli şahıs yakalanarak ikametin yapılan aramada iki parça halinde 1,2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Düzce 3. Sayfa Haberler

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