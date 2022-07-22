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Evinden hava almak için çıkan kadının falezlerde cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinden hava almak için çıkan kadının falezlerde cesedi bulundu

Antalya'da iki gün önce kayıp ihbarı verilen 39 yaşındaki kadının cansız bedeni İnciraltı Plajı yakınındaki kayalık alanda bulundu.

Antalya'da iki gün önce kayıp ihbarı verilen 39 yaşındaki kadının cansız bedeni İnciraltı Plajı yakınındaki kayalık alanda bulundu.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde falezlerde bulunan İnciraltı Plajı'nda bugün saat 12.00 sıralarında kayalıklar üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından plaja sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Deniz polisi tarafından bota alınan ceset, yat limanındaki Deniz Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan ilk incelemede ölen kişinin, 2 gün önce evinden hava almak için ayrılan ve bir daha geri dönmeyen 39 yaşındaki Özlem Uşkun olduğu belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uşkun'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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