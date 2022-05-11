Evinden çıkanlar şoke etti, rekor ceza yedi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak polisinin bir şahsın farklı adreslerinde yaptığı aramalarda tarihi eser, karaca kafası, geyik kafası ve karaca bacağı ele geçirildi. Şahsa tazminat olarak 180 bin TL para cezası ve ayrıca 2 bin 356 TL ile 11 bin 838 TL arasında idari para cezası uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Devrek ilçesinde daha önce tarihi eserleri koruma kanuna muhalefet ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından hakkında adli işlem yapılan N.S'nin (67) farklı adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda, üzerinde haç motifi olan Bizans Dönemine ait cephe süslemesi, üzerinde bitkisel kakmalar olan etnografik özelliği olan sini, 3 adet üzerinde Arapça yazılar bulunan el yazması kitap, 1 adet tarihi eser niteliğinde eski toprak küp, 11 adet değişik ebatlarda fosil, 6 adet farklı ebatta sikke, 1 adet tarihi eser niteliğinde tabanca, 2 adet tarihi eser niteliğinde kılıç, 6 adet ruhsatsız tüfek, 411 adet değişik marka ve kalibre tüfek fişeği, 100 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 3 adet kızıl geyik kafası ve 6 adet geyik ayağı, 3 adet karaca kafası ve 4 adet karaca ayağı ele geçirildi.

Kızıl geyik ve karaca başı ele geçirildi

Aramalarda 3 adet kızıl geyik kafası, 3 adet karaca kafası, 6 adet geyik ayağı ve 4 adet karaca ayağı bulunarak Zonguldak Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Ayrıca Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince şahsa 4915 sayılı Kara avcılığı kanunu çerçevesinde tazminat olarak 180 bin TL para cezası ve ayrıca 2 bin 356 TL ile 11 bin 838 TL arasında idari para cezası uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünce Tarihi eser kaçakçılığına yönelik istihbarı ve operasyonel faaliyetlerin aralıksız devam edeceği ifade edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa