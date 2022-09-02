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Evinden 415 gram esrar çıkan şahıs gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Evinden 415 gram esrar çıkan şahıs gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 415 gram esrar ve 5 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yapılan operasyonda 415 gram esrar ve 5 kök kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede K.B., isimli bir şahsın kenevir ektiği bilgisini alan jandarma ekipleri şüphelinin adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 415 gram esrar ve 5 kök kenevir ele geçirildi. Olayın ardından K.B., isimli şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

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