Evinde uyuşturucu üretti, iş yerinde satamadan jandarmaya yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinde kenevir ekimi yapıp iş yerinde sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Havalandırma sisteminin kurulduğu ikamet ve şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise 550 gram skunk ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde S.K. isimli şahsın ikametinde kenevir ekimi yaparak elde ettiği esrar maddesini iş yerinde sattığına yönelik bilgilere ulaşılması üzerine, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin ikamet ve iş yerinde eş zamanlı arama yapıldı.

Yapılan arama neticesinde; 550 gram skunk, 2 iklimlendirme paneli, 20 metre havalandırma hortumu, havalandırma fanı, aydınlatma projektörü ile 2 gün ışığı lambası ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli S.K. gözaltına alındı. - ANTALYA