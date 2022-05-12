Evinde uyuşturucu satarken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde uyuşturucu satarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Evinde uyuşturucu satarken yakalandı

Samsun'da evinden uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir kişi suçüstü yakalandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da evinden uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine U.K.'nin evine operasyon düzenledi. Evde bulunan 2 kişinin üzerinde esrar ve matamfetamin maddesi ele geçildi. Narkotik polisi U.K.'nin sakladığı 2 paket halinde 37,26 gram metamfetamin maddesi, 1,30 gram esrar maddesi, 3 kapsül sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi elde etti. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan U.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title