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Evinde ürettiği sahte içkileri pazarda satan şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Evinde ürettiği sahte içkileri pazarda satan şüpheli yakalandı

Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda, evinde ürettiği sahte içkileri pazar yerlerinde sattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda, evinde ürettiği sahte içkileri pazar yerlerinde sattığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, C.A.'nın (42) evinde ürettiği sahte içkileri pazar yerlerinde sattığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 150 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A., polisteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Muğla 3. Sayfa Haberler

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