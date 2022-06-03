Evinde silahla vurulmuş halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin 1 tutuklama - Haberler

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Evinde silahla vurulmuş halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinde silahla vurulmuş halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin 1 tutuklama

Kocaeli'de geçen yıl silahla vurulmuş halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de geçen yıl silahla vurulmuş halde bulunan şahsın ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

İzmit ilçesinde 11 Temmuz 2021 tarihinde O.E. isimli şahıs, evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Şahsın tabancayla intihar ettiği iddia edilse de polis ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Polis ekipleri, yapılan araştırmalarda şahsın ölümüne ilişkin F.T. ve Ş.T. isimli şüphelileri dün gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.T. ise tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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