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Antalya'da ev yapımı alkol öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da ev yapımı alkol öldürdü Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu,odasına pet şişe içinde ev yapımı alkol bulundu Antalya'da 57 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu.

Antalya'da ev yapımı alkol öldürdü

Yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu,odasına pet şişe içinde ev yapımı alkol bulundu

ANTALYA - Antalya'da 57 yaşındaki erkek şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın yanı başında pet şişe içinde ev yapımı alkol şişesi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 09.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 659 sokak üzerindeki 7 katlı bir apartmanın teras katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan Metin O., arkadaşı 57 yaşındaki Resul Ceylan'ın uyanmaması üzerine odasının kapısını açtı. Arkadaşının hareketsiz gören Metin O., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Ceylan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Ceylan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çok alkol tükettiği öğrenilen Ceylan'ın hayatını kaybettiği odada pet şişe içinde ev yapımı alkol bidonu olduğu görüldü.

Metin O. Arkadaşının alkol bağımlısı olduğunu belirterek, "3 yıldır tanıyorum ve alkolden bir türlü vazgeçiremedim. Onunki normal bir içme değildi. 3 gün boyunca yemeden içmeden içerdi" dedi.

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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