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Evinde ölü bulundu

Evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesi Şentepe Sokak'ta bir kişi evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta Karaelmas Mahallesi Şentepe Sokak'ta bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaelmas Mahallesi Şentepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sait Karadeniz isimli şahıs evinde ölü bulundu. Oğlunun durumu fark etmesi üzerine hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Sait Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaymaz'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Karadeniz Ali Sait 3. Sayfa Haberler

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