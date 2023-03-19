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Evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin İstasyon Mahallesi Göçmenler Caddesi'nde yaşlı annesiyle yaşayan 55 yaşındaki Orhan Çırak, akşam saatlerinde evinde ailesi tarafından ölü bulundu. Aile durumu 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri evde hareketsiz yatar şekilde bulunan Orhan Çırak'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Çırak'ın cansız bedeni ölüm nedeninin araştırılması için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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