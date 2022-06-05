Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Haberler

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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaşlı adam evinde ölü bulundu Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, Yeni Mahalle 5108/2 Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Yılmaz'ın ailesi evlerine döndükleri zaman yaşlı adamın hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü. Bunun üzerine aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yılmaz'ın 1 hafta önce oğlunu kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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