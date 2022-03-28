Evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Adana'da evinde kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da evinde kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesinde ikamet eden S.Ş. isimli şahsın evinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden şahsın evinde arama yapıldı. Arama neticesinde 174 kök kenevir bitkisi, 31 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

S.Ş. adlı şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kenevir, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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