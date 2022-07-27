Evinde Hint keneviri yetiştirip satan şahıs yakalandı - Haberler

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Evinde Hint keneviri yetiştirip satan şahıs yakalandı

Evinde Hint keneviri yetiştirip satan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirip ticaretini yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirip ticaretini yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.G.'nin Kocasinan ilçesindeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığını tespit etti. Evin adresini tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 22 adet Hint keneviri ile soba içerisine zulalanmış 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan C.G., emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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