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Evinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evinde Hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarından birinin evinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.Y.'nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde bulunan evinde Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şahıs gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Yapılan aramada ele geçirilen 27 kök Hint kenevirine el konuldu.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Narkotik polisleri tarafından yapılan bir başka çalışmada ise M.T. ve İ.T.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şahısların adreslerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler 2 kişiyi gözaltına alırken, evde de arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile birlikte 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 58 adet 100 TL sahte para ele geçirildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan 2 kişi emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler

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