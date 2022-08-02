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Evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Evinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde evinde Hint keneviri yetiştiren kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kırklareli'nde evinde Hint keneviri yetiştiren kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy köyünde bir kişinin evinde Hint keneviri yetirdiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler S.A.'ya ait evde yaptığı araştırmada 9 Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Yeniköy 3. Sayfa Haberler

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