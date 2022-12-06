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Evinde esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Evinde esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde 3 bin 51 gram esrar ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinde 3 bin 51 gram esrar ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu'nun Merkez ilçesinde S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Şahsa ait ikametinde yapılan aramada 3 bin 51 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.K. isimli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

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