Evinde esrar, mısır tarlasında kenevir ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde esrar, mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Evinde esrar, mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Adana'da bir ev ve tarlada 15 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Adana'da bir ev ve tarlada 15 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesinde ikamet eden İ.T. isimli şahsın evinde ve mısır tarlasında adli makamlardan alınan karara istinaden arama yaptı. Aramada 15 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ile mısırlar arasına ekili 32 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İ.T. gözaltına alınırken ve hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenevir Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title