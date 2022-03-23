Evinde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

GAZİANTEP Gaziantep'te, üç arkadaşı ile birlikte evinde vakit geçirirken bıçaklı saldırıya uğrayan 31 yaşındaki Rıdvan B., olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan şahıslardan 2'si gözaltına alınırken, kaçan bir şahsı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Konak Mahallesi'nde bulunan bir evde gece geç saatlerde yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde üç arkadaşı ile birlikte evinde vakit geçiren 31 yaşındaki Rıdvan B., bilinmeyen bir nedenle arkadaşlarından birinin bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sonrası, evde bulunan arkadaşları kaçarken, bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan Rıdvan B. için sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralan Rıdvan B., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Rıdvan B.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Evde bulunan 3 şahıstan 2'si gözaltına alındı

Yaşanan olay sonrası hayatını kaybeden Rıdvan B.'nin evinde bulunan 3 şahıstan 2'si, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yakalandı. Kaçan diğer şahsı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.