KONYA (İHA) - Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının katil zanlısı tutuklandı

KONYA - Konya'da evinde bıçaklanarak öldürülen Özbekistan uyruklu kadının Afganistan uyruklu katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Abdulaziz Mahallesi Keykubat Sokak'ta ikamet eden Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva'dan haber alamayan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Irodakhon Djuraboeva'yı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde cinayeti Afganistan uyruklu 42 yaşındaki N.S'nin işlediği tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısını Çumra ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı N.S. çıkarıldığı mahkemece "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.