5. Sınıf Öğrencisi Baygın Bulundu, Kurtarılamadı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Çamlıevler Mahallesi'nde evinde baygın olarak bulunan ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan 5. sınıf öğrencisi çocuk son yolculuğuna uğurlandı.

Olay dün gece Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ailesi tarafından evde baygın olarak bulunan Muhammed Ali Günaydın, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından çocuğu Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılmadı. Ölüm olayı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Kesin ölüm sebebi adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacak

Düzce Fen ve Teknoloji Hafız İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Günaydın'ın kesin ölüm sebebi adli tıp kurumunun raporu sonrasında belirlenecek.

Son yolculuğuna uğurlandı

Muhammed Ali Günaydın evinin önünde helallik alınmasının ardından Şehitlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze programına okul arkadaşları, Günaydın ailesi ve sevenleri katıldı. - DÜZCE