Evinde alkol üretip satan şahsa operasyon - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde alkol üretip satan şahsa operasyon

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Evinde alkol üretip satan şahsa operasyon

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir şahsın evinde alkol üretip sattığı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir şahsın evinde alkol üretip sattığı ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine düzenlenen operasyonda 82 litre rakı ile 14 litre alkol yapımında kullanılan anason ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Konyaaltı ilçesi, Karatepe Mahallesi'nde ikamet eden A.A. isimli şahsın evinde alkol üretimi ve satışın yaptığı bilgisinin alınması üzerine, KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahsın evinde ve aracında yapılan aramada 82 litre rakı ile 14 litre alkol yapımında kullanılan anason ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli işlemlere başlandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı, Jandarma, Antalya, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title