Evinde 838 sentetik hap çıkan şüpheli tutuklandı Uşak'ta evinde yapılan aramada bir çanta içerisinde 838 adet sentetik ecza hap yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uşak'ta evinde yapılan aramada bir çanta içerisinde 838 adet sentetik ecza hap yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden M.B. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda şahsın ikametine yapılan operasyonda ev içerisinde bir çantada saklanan 838 adet sentetik ecza hap bulunurken M.B. ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Uşak 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Evinde 838 sentetik hap çıkan şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.