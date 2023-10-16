Adana'da silah ticareti yaptığı öne sürülen kişinin evine düzenlenen operasyonda kolilerin üzeri ekmek parçaları ile doldurulmuş 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 'Düşmanımız çok, birisi bu silahları damımıza gizlemiş, silahlardan haberimiz yok' dediği ileri sürüldü.

- Evinde 19 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şahıs, " Düşmanlarım koymuştur" dedi

ADANA - Adana'da silah ticareti yaptığı öne sürülen kişinin evine düzenlenen operasyonda kolilerin üzeri ekmek parçaları ile doldurulmuş 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken "Düşmanımız çok, birisi bu silahları damımıza gizlemiş, silahlardan haberimiz yok" dediği ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, S.O.'nun evine operasyon düzenledi. Evin damında yapılan aramada, ardiyedeki kolilerin içinde üzeri ekmek parçaları ile doldurulmuş 19 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tabancaları incelemeyen polislerin, kurusıkı silahlardan dönüştürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan S.O, emniyette verdiği ifadesinde," "Mahallede düşmanımız çok. Kim olduğunu bilmiyorum ancak birisi bu silahları damımıza gizlemiş. Silahlardan haberimiz yok" dediği öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen S.O çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.