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Evin terası alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Evin terası alev topuna döndü

Hatay'da bir evin terasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Hatay'da bir evin terasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde iki katlı bir evin terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen alevler çevredeki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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