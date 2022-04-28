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Evin önünde yakılan ateş, ev ve eklentilerini kül etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evin önünde yakılan ateş, ev ve eklentilerini kül etti

Bilecik'te bir kişi evinin önünde bulunan çalıları yakarken, alevler önce samanlığa ardından oturduğu ev ve eklentilerine sıçradı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir kişi evinin önünde bulunan çalıları yakarken, alevler önce samanlığa ardından oturduğu ev ve eklentilerine sıçradı. Yangında samanlık, ahır, ev ve eklentileri kül oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Delielmacık köyünde ikamet eden 61 yaşındaki Mehmet Ali Sancı, evinin önünde bulunan çalıları yaktı. Alevler bir anda samanlığa sıçrarken oradan ahıra, oradan da yaşadığı eve ve eklentilerine ulaştı. Yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederken, kısa sürede diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında samanlık, ahır, ev ve eklentileri kül oldu. Can kaybı yaşanmazken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bilecik, Ahır, 3. Sayfa, Haberler

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