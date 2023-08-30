Evin önünde çalınan köpeğin geri istenmesi
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Hatay'ın Erzin ilçesinde evin önünde gezinen 'Çıtır' isimli köpeği çalan 2 acemi hırsızın motosiklet çalışmayınca yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeği çalınan ailenin küçük kızları, gözyaşları içerisinde köpeğin geri getirilmesini istedi.
Köpeği çalan 2 acemi hırsızın motosikleti çalışmayınca yaşadıkları panik kamerada
Küçük kız köpeğinin çalınmasını öğrenince gözyaşlarına boğuldu
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde evin önünde gezinen 'Çıtır' isimli köpeği çalan 2 acemi hırsızın, motosiklet çalışmayınca yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeği çalınan Hifa Çoban, göz yaşları içerisinde köpeğini geri istedi.
Olay, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çoban ailesinin 'Çıtır' isimli Cairn Teriyer cinsi köpeği motosikletli 2 şahıs tarafından çalındı. Hırsızlığa gelen 2 şahsın motosikleti çalışmayınca yaşadığı panikse güvenlik kamerasına yansıdı. Evin küçük kızı Hifa Çoban, Çıtır'ı göz yaşları içerisinde hırsızlardan geri istedi. Baba İrfan Çoban'da bu anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.