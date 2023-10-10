Evin önünde araç lastiğini ateşe verdi, arkasına bakmadan böyle kaçtı

Bursa'da kimliği henüz belirlenemeyen kişi, bir evin önüne gelerek araç lastiğini ateşe verdi. Lastiği ateşe veren kişi arkasına bakmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gece 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Namık Sokak'ta bulunan evin önüne yüzünü maske ile gizleyen ve elinde araç lastiği olan şüpheli geldi. Bina önünde araç lastiğini ateşe veren şüpheli arkasına bakmadan kaçtı. Kahvehane çırağı kahvehaneyi kapatmaya çalışırken şüpheliyi görerek geldiği yere gitti. Yanan lastiği gören çırak, lastiği tekme ile binadan uzaklaştırdı. Evdekilere haber veren çırak, daha sonra şüphelinin peşinden koşsa da yetişemedi. Evin önünde lastiği ateşe veren şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Yaşanan olayı çırağından öğrenen kahvehane sahibi Halil Güney "Olayın yaşandığı gece eşimi hastaneye götürmüştüm. Çırağım dükkanı kapatacaktı. Kahveyi kapatırken bir kişinin elinde araç lastiğiyle geçtiğini görmüş. Dönüşte de elleri boş şekilde koşarak geçtiğini görünce şüphelenip peşinden gidiyor. Lastiğin evin önünde alev alev yandığını görünce şüphelinin peşinden koşmuş ama yetişememiş. Tabi bizde esnaflar olarak kamera kayıtlarına baktık, emniyeti bilgilendirdik. Çırağım sabah emniyete gidip ifade verdi" dedi.

Diğer yandan esnaflık yapan ev sahibi Çetin Turan ise "Sabaha doğru saat 03.30 sıralarında cam kırılma sesi geldi. Balkondan aşağı baktığımızda binanın girişinde araç lastiği alev alev yanıyordu. Aşağı indik, lastiği çekip söndürdük. Ertesi sabah karakola giderek durumu anlattık. Evin altında kahvehane var. Sağolsun görmüş şüpheliyi, seslenerek bizi kurtardı. Yanan lastik binaya çok yakındı, fark etmeseydik bina alevler içerisinde kalabilirdi. Bizim kimse ile düşmanlığımız yok. 15 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Zaten düşmanım olsa, dükkanım ve aracıma sıkıntı verir. Bina girişine zarar vermez. Böyle şeylerin olmaması lazım" ifadelerine yer verdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - BURSA