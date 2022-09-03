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Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipler çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipler çıkardı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir eve gece yarısı giren yarasa, ev sahiplerini de mahalleyi de ayağa kaldırdı.

Evin içine giren yarasayı itfaiye ekipler çıkardı

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir eve gece yarısı giren yarasa, ev sahiplerini de mahalleyi de ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri tarafından evde süren çalışma ile yakalanan yavru yarasa daha sonra doğaya salındı.

Olay, önceki gece Orhangazi'de Muradiye mahallesi Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın en üst katında yaşayan vatandaşlar evlerinde bir yarasanın girdiğini fark etti. Daha sonra kendi imkanları ile yarasayı yakalamaya çalışan ev sakinleri başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve giren yavru yarasayı yakaladı. Elinde yakaladığı yarasa ile apartman dışına çıkan itfaiye personeli " Geçmiş olsun yarasa kardeş, yanlış yerlere mi girdin, Türk itfaiyesinin kollarındasın, şimdi hadi git evine güle güle" dedikten sonra yakaladığı yarasayı doğaya saldı. Evlerine giren Yarasa nedeniyle itfaiye çağıran ev sakinleri ise ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Musa Öztürk - 3. Sayfa

Orhangazi İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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