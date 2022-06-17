Evin her köşesinden uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarmanın bir ikamete yaptığı uyuşturucu operasyonunda tuvalet giderine, soba içine, misafir odasına ve güvercin kümesine saklanmış uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Manisa'nın, Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesinde gece yarısı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanlığı ve Alaşehir 7'nci JASAT timi tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda H.E.(E/47) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı yönünde duyum alındı. Çıkarılan arama kararının ardından şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada tuvaletin gider kısmına atılmış poşetli 200 gram kubar esrar maddesi, misafir odası kısmında torba içerisinde yaklaşık 50 gram kubar esrar maddesi, sobanın içerisine dökülmüş vaziyette yaklaşık 70 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve dolap içerisinde 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, çatıda güvercin kümesine saklanmış 40 adet uyuşturucu ilaç ele geçirildi. Uyuşturuculara ve tüfeğe jandarma tarafından el konulurken H.E. gözaltına alındı. H.E.'nin bugün adli mercilere tutuklanma talebi ile sevk edileceği öğrenildi.

(Hüseyin Keskin /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa