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Son dakika: Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü Can kaybının yaşanmadığı yangında 150 bin TL'lik maddi zarar meydana geldi Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 katlı evin zemin katındaki garajda çıkan yangında otomobil küle döndü.

Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü

Can kaybının yaşanmadığı yangında 150 bin TL'lik maddi zarar meydana geldi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 katlı evin zemin katındaki garajda çıkan yangında otomobil küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken 150 bin TL civarında zarar olduğu belirtildi.

Manavgat ilçesi Uzunlar Mahallesi Ada mevkiinde İsmail Şahin isimli vatandaşa ait 2 katlı evin depo ve garaj olarak kullanılan 1'inci katında çıkan yangında otomobil yanarak küle döndü. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı 2 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, depodaki otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü. Yangında 150 bin TL dolayında zarar meydana geldiği bildirildi.

Son dakika: Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü

Son dakika: Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü

Son dakika: Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü

Son dakika: Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü

Son dakika: Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü

Son dakika: Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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