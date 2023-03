Evin duvarındaki gizli bölmede yakalandı, iyi muamele görmek için polisten 'söz' istedi

ANTALYA - Antalya'da farklı suçlardan aranan bir şahıs, evine yapılan operasyonda öyle bir yere saklandı ki, polis bile hayretler içerisinde kaldı. Evin duvarındaki gizli bölümde saklanırken yakalan şahıs, polisten iyi muamele karşılığında 'söz' isteyerek bulunduğu yerden çıktı.

Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması", "Dolandırıcılık" ve "Basit Yaralama" suçlarından toplamda 6 yıl 3 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 bin TL adli para yaptırımı uygulanması için aranan C.K. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaptıkları aramada C. K.'yı duvardaki gizli bölmede kıskıvrak buldu. C. K., polisten iyi muamele karşılığında 'söz' istedi. Polis memuru bu istek karşısında da 'İnsan gibi muamele göreceksin gel' dedikten sonra C. K. bulunduğu yerden çıktı.

Gözaltına alınan C. K. adli birimlere teslim edildi.