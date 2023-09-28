Edirne'de evin duvarına çarparak durabilen minibüste 1'i yaralı 19 göçmen yakalandı. Kaza sonrası kaçan minibüs şoförünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

- Evin duvarına çarparak durabilen minibüsten 19 göçmen çıktı

EDİRNE - Edirne'de evin duvarına çarparak durabilen minibüste 1'i yaralı 19 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Barutluk Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren 34 GFT 53 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarparak durabildi.

O esnada ezilmekten son anda kurtulan sokak sakinleri neye uğradığını şaşırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, sürücüsünün kaçtığını belirlediği minibüste 19 göçmen yakaladı. Kaza nedeniyle yaralı olan göçmenlerden 1'i ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer 18 göçmen, işlemlerinin yapılması için önce Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ne ardından da Edirne Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaza sonrası kaçan minibüs şoförünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.