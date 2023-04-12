Üye Girişi
Haberi Paylaş
Evin deposunda çıkan yangında kundaklama şüphesi

Evin deposunda çıkan yangında kundaklama şüphesi

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin depo olarak kullanılan alt katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin depo olarak kullanılan alt katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma ekipleri kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Taşburun Yenicami Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Remzi S.'ye ait iki katlı evin depo olarak kullanılan alt katında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, jandarma ekipleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title