Evin deposunda çıkan yangında kundaklama şüphesi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin depo olarak kullanılan alt katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin depo olarak kullanılan alt katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma ekipleri kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı.

Taşburun Yenicami Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Remzi S.'ye ait iki katlı evin depo olarak kullanılan alt katında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, jandarma ekipleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı. - SAKARYA