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Evin çatı katı alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Evin çatı katı alevlere teslim oldu Karabük'te bir evin çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Evin çatı katı alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'te bir evin çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olay, Yeni Mahalle Akif Sokak'ta bulunan bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasar oluşturan yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - 3. Sayfa

Akif Sokak Karabük 3. Sayfa Haberler

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