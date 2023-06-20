Evin çatı katı alevlere teslim oldu Karabük'te bir evin çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Evin çatı katı alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'te bir evin çatı katı çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Olay, Yeni Mahalle Akif Sokak'ta bulunan bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasar oluşturan yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.