Evin bodrum katına kurduğu özel odalarda uyuşturucu üretiyordu 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Erenler ilçesinde evin bodrum katında özel olarak hazırladığı odalarda uyuşturucu üreten şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Sakarya'nın Erenler ilçesinde evin bodrum katında özel olarak hazırladığı odalarda uyuşturucu üreten şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde uyuşturucu satıcı ve dağıtıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede Erenler ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Evin bodrum katında ışıklandırma, sulama, havalandırma ve duvarları yalıtılmış şekilde özel olarak hazırlanan odalarda uyuşturucu ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda; 308 gram esrar, 30 adet extacy hap, 0,36 gram taş kokain, 0,20 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erenler Sakarya 3. Sayfa Haberler

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