Antalya'da ailesi ile birlikte kiralık olarak oturduğu evde yangın çıkan Şükriye Arıcı, gözyaşlarını tutamadı. Yatay odasında elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenilen yangın ise diğer odalara sıçramadan hızlı müdahaleyle söndürüldü.

Evi yanan kadın söndürme çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti

Elektrikli battaniyeden çıkan yangın diğer odalara sıçramadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'da ailesi ile birlikte kiralık olarak oturduğu evde yangın çıkan Şükriye Arıcı, gözyaşlarını tutamadı. Yatay odasında elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenilen yangın ise diğer odalara sıçramadan hızlı müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 80 sokak üzerindeki 4 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Alınan bilgiye göre; Şükriye Arıcı ailesiyle birlikte yaşadığı aparmanın pencerelerinden dumanların çıktığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İtfaiye istasyonundan çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen Şükriye Arıcı kendisini dışarı attı. Gözyaşlarını tutamayan kadını ekipler teselli etti. İlk kontrolleri itfaiye ekipleri tarafından yapılan kadının durumun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer odalara sıçramadan söndürüldü

Yatay odasında elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenilen yangın ise diğer odalara sıçramadan ekipler tarafından hızlı müdahaleyle söndürüldü. Yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, Şükriye Arıcı'nın yangından etkilendiğini düşündüğü kedisi başka odada bulundu.

Ev sahibi Menderes Yiğit, "Yangın başlar başlamaz kovalarsa su taşıyarak müdahale ettik. Elektrikli battaniyeden dolayı yangın çıkıyor. Geçmiş olsun, yatak odasında maddi zarar var" dedi.