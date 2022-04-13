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Oda içindeki uyuşturucu serası kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oda içindeki uyuşturucu serası kamerada Evi uyuşturucu tarlasına çevirmişler Bir eve yapılan operasyonda odaya kurulan uyuşturucu sera sistemi şok etti Gaziantep polisi tarafından bir eve yapılan operasyonda evin içinde özel sera sistemi kurularak yetiştirilen 10 kök skunk maddesi, 500...

Oda içindeki uyuşturucu serası kamerada

Evi uyuşturucu tarlasına çevirmişler

Bir eve yapılan operasyonda odaya kurulan uyuşturucu sera sistemi şok etti

GAZİANTEP - Gaziantep polisi tarafından bir eve yapılan operasyonda evin içinde özel sera sistemi kurularak yetiştirilen 10 kök skunk maddesi, 500 gram kurutulmaya bırakılmış skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edilen bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada evin bir bölümüne özel sera sistemi kurularak yetiştirilen 10 kök skunk maddesi, 500 gram kurutulmaya bırakılmış skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Oda içindeki uyuşturucu serası kamerada

Oda içindeki uyuşturucu serası kamerada

Oda içindeki uyuşturucu serası kamerada

Oda içindeki uyuşturucu serası kamerada

Oda içindeki uyuşturucu serası kamerada

Oda içindeki uyuşturucu serası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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