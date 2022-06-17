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Evi uyuşturucu laboratuvarına çevirmişler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Evi uyuşturucu laboratuvarına çevirmişler Mersin'de bir evde 3 kilo 390 gram metamfetamin ele geçirildi Gözaltına alınan 2 şüphelinin sıvı halinde bulunan uyuşturucuyu küçük tüp yardımıyla kristal haline getirdiği tespit edildi Mersin'de bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 390 gram...

Evi uyuşturucu laboratuvarına çevirmişler

Mersin'de bir evde 3 kilo 390 gram metamfetamin ele geçirildi

Gözaltına alınan 2 şüphelinin sıvı halinde bulunan uyuşturucuyu küçük tüp yardımıyla kristal haline getirdiği tespit edildi

MERSİN - Mersin'de bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 390 gram metamfetamin ele geçirildi. Evi laboratuvarına çeviren 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin evde sıvı halinde bulunan uyuşturucuyu küçük tüp yardımıyla kristal haline getirdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Akdeniz ilçesine bağlı Nusratiye Mahallesinde bir apartmanın birinci katında yabancı uyruklu 2 şahsın uyuşturucu imal ettiğini tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği 'Brego'nun da katıldığı operasyonda, 18 ayrı paket halinde 3 kilo 390 gram metamfetamin, 21 adet metamfetamin yapımında kullanılan kimyasallar, 1 hassas terazi, kimyasal ayrışım tüpü, 2 behrglas ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Evi laboratuvara çeviren M.H. ile Z.H. gözaltına alınırken, şüphelilerin evde sıvı halinde bulunan uyuşturucuyu tüp yardımıyla kristal haline getirdiği tespit edildi.

İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - 3. Sayfa

Narkotik Mersin 3. Sayfa Haberler

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