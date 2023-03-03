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Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

3. Sayfa Haberleri

Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 adres ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 adres ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çeşme Narkotik Büro Amirliği ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliye ait adreslerde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 2 adres ve 1 araçta yaptığı aramalarda, 1 kilo 358 gram esrar, 112 kök Hint keneviri ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Çeşme İzmir 3. Sayfa Haberler

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