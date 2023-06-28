ANKARA'da İbrahim Çam (30), şiddet gördüğünü iddia ederek 2 çocuğuyla evi terk eden eşi Çağla Çam'a (27) sığındığı baba evinin önünde tepki gösterince tartışma çıktı. İbrahim Çam, dışarıya çıkan aile fertlerinin üzerine otomobilini sürdü; eşinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) hayatını kaybetti. Evin önündeki tartışma ve İbrahim Çam'ın, aracıyla Torun ve Aydos'u ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Evi terk eden eşinin dedesi ve kuzenini otomobille ezerek öldürdü

ANKARA'da İbrahim Çam (30), şiddet gördüğünü iddia ederek 2 çocuğuyla evi terk eden eşi Çağla Çam'a (27) sığındığı baba evinin önünde tepki gösterince tartışma çıktı. İbrahim Çam, dışarıya çıkan aile fertlerinin üzerine otomobilini sürdü; eşinin dedesi Feyzi Torun (69) ile kuzeni Mahi Aydos (59) hayatını kaybetti. Evin önündeki tartışma ve İbrahim Çam'ın, aracıyla Torun ve Aydos'u ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Haziran'da Altındağ ilçesinde meydana geldi. Çağla Çam, aynı zamanda kuzeni olan eşi İbrahim Çam'ın kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, 2 çocuğu ile evi terk edip, baba evine sığındı. İbrahim Çam, kayınpederinin evine giderek, eşinin geri dönmesini isteyince tartışma çıktı. Aile fertleri, evin önünde tehditler savuran İbrahim Çam'a tepki gösterdi. İbrahim Çam da aracıyla eşinin akrabalarının üzerine aracını sürdü. Çam'ın, aracıyla ezdiği hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun ile kuzeni Mahi Aydos hastanede hayatını kaybetti. Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

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Haber-Kamera: Alper ŞAŞMAZ-Enes GEYİK/ANKARA,